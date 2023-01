OPINIÓN: Tome el control de sus finanzas

El sobrevivir la temporada ajetreada de compras de las fiestas decembrinas y volver a ponerse de pie después de todos los gastos navideños puede ser desafiante para muchas familias de bajos y medios recursos. Para la mayoría de norteamericanos, los gastos decembrinos pueden acumular lo que pareciera un nivel insuperable de deuda que para la gran mayoría de personas es muy difícil de administrar y navegar.

La recuperación de los gastos de los días festivos y los intereses de las tarjetas de crédito, aunque abrumadores al principio, no son tan difíciles o tan terribles como parecen.

La recuperación del bienestar financiero de su familia debería ser su prioridad en el inicio del año. Los siguientes consejos son una guía para quitarse de encima la deuda del hogar y una oportunidad para organizar sus finanzas y sus gastos en 2023.

Anuncio

1. DESARROLLE UN PLAN

Tome un momento para reflexionar. Consiga un calendario y anote las fechas en que se vencen sus pagos para cada tarjeta de crédito, así evitará jamás hacer un pago tarde. Cuando le sea posible, programe sus pagos para las tarjetas de crédito de manera automática ya sea con el banco de la tarjeta o con su propia institución bancaria; de esta manera nunca volverá a hacer un pago tardío y empezará a mejorar su historial de crédito con el tiempo.

2. PREPARE UN PRESUPUESTO

Haga un presupuesto -- de la misma manera en que se mantiene un diario de alimentos para estar más consciente de las calorías que consumimos, así funciona el tener un presupuesto, es una lista de gastos. Cuando identifique dónde está gastando su dinero– es mucho más fácil tomar control de él. Por ejemplo, salga a comer una vez menos a la semana o vea que cosas puede eliminar de sus gastos por un mes. El mantener control de sus gastos y apuntarlos es una buena forma de visualizar sus gastos y controlarlos.

3. HAGA SUS PAGOS A TIEMPO

Comprométase a hacer sus pagos de tarjeta de crédito A TIEMPO. Esto le ayudará a evitar multas por retrasos y cargos de interés. Pague MÁS de la cantidad mínima requerida. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que la cantidad mínima a pagar, significa que el saldo continúa aumentando cada mes. Asimismo, esté consciente del hecho de que cuando envía un pago menor al del pago mínimo requerido, le cobrarán multas por pago tardío y otros cargos potenciales por penalidades. ¡Cuando pueda hacer un pago adicional, hágalo! Esto reduce su saldo mucho más rápido, reduce las tasas de interés y cuotas de crédito. Al final de cuentas pagará menos en cuanto más rápido pague su tarjeta de crédito.

Anuncio

4. EMPIECE UN PLAN DE AHORROS

Iniciar un plan de ahorros no siempre es una hazaña fácil de lograr. El ahorrar dinero en una economía complicada con los aumentos continuos en los víveres básicos, servicios públicos y precios del combustible puede ser muy desafiante pero no imposible de convertir en un hábito financiero saludable. Tome ventaja de usar el dinero que no está malgastando innecesariamente en salidas a restaurantes u otras compras y haga un esfuerzo por empezar a ahorrar una pequeña cantidad de dinero cada semana. Si necesita hacer una compra cara, asegúrese de buscar opciones con 0% de financiamiento. Cuando menos se lo espere, podría tener una buena cantidad ahorrada para hacer un pago más alto. Como la mayoría de los hábitos, el arte del ahorro empieza con disciplina y constancia.

Recuerde que el recuperarse de los gastos navideños es difícil para todos, así que no está sola(o). Nunca es tare para empezar a organizar sus finanzas y empezar su trayecto a la Buena salud financiera. Siga estos cuatro consejos básicos y empezará a notar una mejora en sus tomas de decisiones financieras y mejores hábitos de gastos y control de presupuesto.

*Ariela Nerubay es Jefa de Marketing de Curacao