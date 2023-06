La polémica de la parada de autobús la ‘Sombrita’, oculta una importante historia sobre las mujeres y el transporte público

Show more sharing options

Lo primero es lo primero: La Sombrita no es una marquesina de autobús ni se financió con dinero público.

Ahora que ya hemos aclarado algunos de los hechos de los que se suele informar erróneamente, pasemos a explicar cómo un prototipo de sombrilla instalado en cuatro paradas de autobús de Los Ángeles llegó a dominar las redes sociales durante la semana pasada, convirtiéndose en una prueba política de los fracasos del gobierno, enterrando así una historia mucho más interesante sobre cómo podemos hacer que el transporte público sea más amable con las mujeres.

La polémica estalló la semana pasada, cuando los responsables del Departamento de Transporte de Los Ángeles, junto con la concejal Eunisses Hernández, celebraron una rueda de prensa para anunciar un nuevo prototipo de parasol y sistema de iluminación en una parada de autobús de Westlake. En las fotos, el diseño parecía poco atractivo: una pieza de metal perforado con forma de monopatín colgada de un poste que parecía proyectar una pizca de sombra sobre, cuando mucho, dos o tres personas. Por la noche, una luz solar ayudará a iluminar la acera.

En una ciudad donde la falta de sombra en las paradas de autobús es un grave problema (agravado por el cambio climático), la Sombrita, como bautizaron el diseño sus creadores, parecía una broma. Lo admito, esa fue mi primera reacción. Las fotos de la rueda de prensa, en las que se ve a un grupo de funcionarios mirando a un poste glorificado, se convirtieron rápidamente en un meme de Twitter.

Las relaciones públicas empeoraron las cosas. Una alerta a los medios de comunicación anunciaba sin aliento una “primera estructura de sombra en una parada de autobús” y la enmarcaba como parte de un esfuerzo para llevar la igualdad de género al transporte público. Si seguías la noticia en Twitter, no quedaba claro cómo un trozo de metal en un palo iba a ayudar a las mujeres. Parecía simplemente una capitulación ante el hábito ya impuesto a los angelinos que se mueren de calor en innumerables paradas de autobús: esconderse detrás de los postes y rezar para no se les queme el cerebro.

Pocas horas después de la rueda de prensa, la Sombrita fue considerada por observadores de todo el espectro político como un símbolo de todo lo que está mal en las ciudades. Para la izquierda, indicaba un gobierno indiferente que hace menos de lo mínimo por sus ciudadanos. Para la derecha, era la prueba de una ciudad demócrata atascada en las regulaciones: Los Ángeles, incapaz de ejecutar. “Cómo fracasar en la creación de infraestructuras”, pregonaba un artículo del conservador Instituto Cato.

Sin embargo, la verdadera historia de la Sombrita es más compleja.

Para reiterar -porque circulan muchas medias verdades- que la Sombrita no es una marquesina de autobús. Tampoco pretende sustituir a las paradas de autobús. De hecho, LADOT no es el organismo municipal encargado de las marquesinas de autobús. Eso sería StreetsLA, también conocido como la Oficina de Servicios de la Calle, que forma parte del Departamento de Obras Públicas.

La Sombrita, en cambio, tiene sus raíces en un interesante estudio de 2021 realizado por LADOT titulado “Changing Lanes”, que examinaba cómo el transporte público podía ser más equitativo para las mujeres.

“Changing Lanes: A Gender Equity Study” fue publicado por LADOT en 2021.(LADOT) (LADOT)

Muchos sistemas de transporte urbano se diseñaron para personas que trabajan de nueve a cinco, principalmente hombres. Y las infraestructuras de transporte, como las barras de sujeción y la altura de los asientos, se diseñaron en función del cuerpo masculino. Pero con el paso de las décadas, las pautas de uso han cambiado. En Metro, que presta servicio al condado de Los Ángeles, las mujeres constituían la mayoría de los pasajeros de autobús antes de la pandemia, según una encuesta de Metro publicada el año pasado. En la actualidad, representan la mitad de la población que viaja en autobús.

Sin embargo, estos sistemas no se diseñaron teniendo en cuenta sus necesidades. Las rutas pueden ser funcionales para llevar a los viajeros al trabajo y viceversa, pero son tremendamente ineficaces para llevar a un cuidador que viaja con sus hijos de la escuela al entrenamiento de fútbol, al supermercado y de vuelta a casa, en el momento oportuno.

Además, hay que tener en cuenta el reto adicional de navegar por el sistema con un bebé en un cochecito. (Invito a todos los colegas de Twitter que se quejan de la igualdad de género a viajar en autobús por Los Ángeles con un bebé, un niño pequeño y dos bolsas de la compra en el mercado. O a atravesar bulevares solitarios por la noche sin el beneficio de una lámpara que funcione).

El estudio de 2021 fue un primer paso para considerar seriamente la cuestión. Fue encargado por el Departamento de Transporte de Los Ángeles y dirigido por Kounkuey Design Initiative (KDI), un grupo sin ánimo de lucro dedicado al diseño y el desarrollo comunitario. (Ya han trabajado antes en proyectos de Los Ángeles, como el proyecto “Play Streets” del DOT de Los Ángeles, que cerró temporalmente calles de la ciudad y las convirtió en improvisados parques infantiles).

Las mujeres representan la mitad de los viajeros de autobús de Metro, pero a menudo no se tienen en cuenta sus necesidades. (Mel Melcon / Los Angeles Times)

“Changing Lanes” se centra en las mujeres que viajan en autobús en tres barrios - Watts, Sawtelle y Sun Valley - zonas que no sólo representan diferentes condiciones urbanas, sino que también tienen una alta proporción de trabajadoras sin coche. A nivel de diseño, el informe concluía: “No sólo hay sistemas enteros que no tienen en cuenta adecuadamente a las mujeres, sino que la infraestructura utilizada en esos sistemas da prioridad a los hombres”.

Las recomendaciones incluían recopilar mejores datos, mejorar las opciones de tránsito recreativo, renovar los itinerarios para reflejar mejor las pautas de viaje de las mujeres y mejorar el diseño y la seguridad.

El informe ya ha dado lugar a algunos pequeños cambios en el sistema: En 2021, LADOT puso en marcha una prueba de paradas a demanda en cuatro rutas de su sistema de autobuses DASH entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana para ayudar a acortar los trayectos nocturnos por tramos de riesgo. Sigue en vigor.

En la actualidad, KDI trabaja en un plan de acción titulado “Próxima parada” que ayudará a orientar la aplicación de algunas de las amplias recomendaciones políticas de su estudio inicial. “Es una hoja de ruta de medidas que el Departamento de Transporte puede adoptar en sus 54 líneas”, dice Chelina Odbert, directora fundadora y consejera delegada de KDI, “que pueden contribuir a que las infraestructuras de transporte sean más inclusivas en materia de género”.

El plan de acción, que se espera que esté terminado a finales de este año, ofrecerá recomendaciones sobre contratación, recopilación de datos y tarifas. Las mujeres, dice Odbert, tienden a hacer más transferencias - lo que significa que “soportan una carga financiera desproporcionada cuando no tenemos transferencias gratuitas entre los sistemas”.

El equipo también está estudiando cómo agilizar los procesos que requieren la intervención de varios organismos municipales. La instalación de marquesinas de autobús, por ejemplo, ha sido rehén de la burocracia y de los caprichos de algunos concejales.

Para apoyar el plan de acción, KDI y LADOT han creado dos grupos de trabajo: Uno formado por residentes de la ciudad y otro por representantes de diversos organismos. En todo momento, Odbert dijo que han buscado formas de apoyar la política a largo plazo con pequeñas soluciones infraestructurales. Así que decidieron abordar una cuestión que había surgido repetidamente en sus conversaciones con las mujeres durante el estudio inicial: la sombra y la luz.

La Sombrita bloquea el sol en una tarde templada. (Carolina A. Miranda / Los Angeles Times)

KDI elaboró diversos conceptos, como estructuras de sombra de pie de distintas anchuras, algunas giratorias y otras con asientos. Sin embargo, como punto de partida, decidieron crear un prototipo que pudiera instalarse en cuestión de minutos en postes del LADOT, sin necesidad de permisos ni servicios adicionales. Así nació La Sombrita.

Para que quede claro, el diseño y la creación del prototipo se financiaron con una subvención de la Fundación Robert Wood Johnson; no se utilizó dinero municipal para crear la sombra. Cada prototipo costó unos 10.000 dólares, incluyendo diseño, materiales e ingeniería, dice Odbert, pero la idea es que el coste de cada sombra baje a unos 2.000 dólares si se produce en serie.

Otra aclaración: Los diseñadores no gastaron cientos de miles de dólares en viajes para estudiar estructuras de sombra en otras ciudades, como se ha difundido. Hubo viajes, dice Odbert, pero al principio del proceso, para estudiar cómo las agencias de transporte de otros países atienden a las mujeres. “La sombra”, dice, “no era un objetivo conocido en ese momento del proyecto”.

La Sombrita, además, es un prototipo. En función de los comentarios que reciba, podrá modificarse o descartarse; es posible que le sigan otros prototipos.

Alex Godinez, de 14 años, a la izquierda, y Daniel Mejía, de 14, sentados en una parada de autobús del Metro sin sombra en la calle Oxnard, cerca del Cañón Coldwater. (Mel Melcon / Los Angeles Times)

La Sombrita, sin embargo, tuvo la mala suerte de aterrizar en un momento de máxima frustración entre los viajeros de autobús de Los Ángeles, que llevan años -añoosssss- de promesas incumplidas en materia de vivienda. En un reportaje publicado el pasado otoño, mi colega Rachel Uranga detallaba cómo un modelo impulsado por la publicidad sólo proporcionó 660 de las 2.185 marquesinas prometidas en dos décadas. Sin embargo, a pesar de este fracaso, el Ayuntamiento optó el año pasado por otro contrato basado en la publicidad con un proveedor distinto.

La corresponsal de Curbed, Alissa Walker, señaló en Twitter que la rabia que se dirige actualmente contra la Sombrita habría sido mejor dirigirla a ese contrato de marquesinas de autobús.

Jessica Meaney, directora del grupo de defensa de la movilidad Investing in Place, declaró a LAist el año pasado: “El hecho de que no invirtamos en mejorar nuestras paradas de autobús a menos que esté vinculado a la publicidad es una postura anticuada y, francamente, castigadora para las personas que viajan en autobús, que ya están lidiando con un servicio de autobús que realmente no ha experimentado mejoras significativas en 30 años”.

Según un informe publicado por dot.LA en marzo, el despliegue de las nuevas marquesinas, diseñadas por Tranzito-Vector, se ha retrasado de este verano hasta finales de otoño. (Un portavoz de DPW no fue pudo proporcionar una actualización a tiempo para esta historia).

Un representante de LADOT señaló que La Sombrita “no es un reemplazo para las inversiones críticas que más necesitamos - como paradas de autobús y alumbrado público. Este modelo piloto está diseñado para probar formas de crear pequeñas cantidades de sombra y luz donde otras soluciones no son viables inmediatamente”.

En cuanto a soluciones de diseño, la sombra es mejor que nada. El lunes visité el prototipo de East L.A. y comprobé que me ayudaba a proteger la parte superior del cuerpo del sol de la tarde, aunque hay que reconocer que sólo hacía 71 grados. Pero tuve que elegir entre la sombra y los asientos, porque ambos no están alineados.

Joe Linton, de Streetsblog, escribe en un inteligente artículo: “El proyecto trata de encontrar un nicho constructivo en un Los Ángeles muy desigual que ya sufre graves disparidades. Trata de sortear los bizantinos mecanismos de asignación de mobiliario urbano, paralizados por haber vinculado las marquesinas de tránsito a los ingresos publicitarios. Pero... la Sombrita sigue pareciendo inadecuada”.

En esto acertó Twitter: es decepcionante. Pero el estudio que dio lugar a la Sombrita no lo es. Es un paso inteligente para que el transporte público responda mejor a todas las personas que lo utilizan. Y como mujer que ha esperado autobuses en calles solitarias, lo celebro.

En última instancia, el mayor error no fue probar un nuevo diseño. Fue celebrar una rueda de prensa que arrojó más calor que luz.