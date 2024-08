Farmacias de EEUU buscan renovar su imagen entre desafíos a su forma tradicional de hacer negocios

(Nam Y. Huh / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Las farmacias de Estados Unidos han puesto a prueba locales más pequeños y más formas de ofrecer atención, mientras los clientes preocupados por los precios recurren a otras opciones.

Los clientes podrían encontrar farmacias Walgreens de un tamaño que equivale a la cuarta parte de un local promedio, o farmacias CVS, con clínicas de atención primaria completas en su interior. Si estos experimentos tienen éxito, las nuevas farmacias podrían mejorar el acceso a la atención sanitaria y generar una vinculación más duradera con los clientes, afirman analistas.

“Todo el mundo mira la atención a la salud y dice, ‘Ah, sí, es un mercado que está listo para ser perturbado’”, señaló Neil Saunders, director general de la empresa de consultoría y análisis de datos GlobalData. “Pero no es fácil de perturbar”.

Anuncio

El director general de Walgreens, Tim Wentworth, dijo recientemente que su empresa podría cerrar “una importante porción” de locales de bajo rendimiento en los próximos años. Actualmente, CVS Health atraviesa una serie de cierres. Rite Aid se ha declarado en quiebra. Miles de farmacias independientes han cerrado en los últimos 5 años.

Los cierres han dejado huecos: en un análisis de The Associated Press publicado en junio, se encontró que los vecindarios de mayoría negra e hispana tienen menos farmacias per cápita que los vecindarios de mayoría blanca.

Aún hay más de 30.000 farmacias distribuidas en todo el país, pero hasta los ejecutivos de Walgreens admiten que el mercado está sobredimensionado.

Los locales han batallado con una creciente competencia por parte de Amazon y opciones más baratas, como Walmart o Dollar Tree. También hacen frente a los robos, los crecientes costos y menores reembolsos por prescripciones.

Algunas cadenas responden con una nueva imagen. Walgreens ha puesto a prueba un local en Chicago que cuenta con quioscos digitales donde los clientes pueden hacer pedidos. En una mesa separada se ofrece la recogida de productos ordenados en los quioscos o en línea.

La empresa también ha abierto cerca de 100 minifarmacias enfocadas en la salud y el bienestar y que venden mercancías de marca propia. Walgreens comenzó a probar estos locales en 2019 y planea sumar varios más este año.

Internacional Autoridades kenianas y centroafricanas luchan por contener nuevos brotes de viruela símica Kenia y la República Centroafricana han declarado nuevos brotes de mpox, o viruela símica, mientras las autoridades sanitarias africanas toman medidas para tratar de contener la propagación de la enfermedad en una región que carece de vacunas.

Jim Cohn, vocero de Walgreens, dijo que las preferencias de los consumidores están cambiando y que la empresa pretende “abordarlos donde, cuando y como deseen comprar”.

Saunders señala que el manejo de estos locales es menos costoso y permite que la empresa preste servicios en áreas donde no hay suficientes personas para justificar un local más grande.

En uno de esos sitios en Indianápolis, sólo cuatro cortos pasillos separan la puerta frontal del mostrador de la farmacia, situado al fondo. Bocadillos saludables, vitaminas, suministros de primeros auxilios y la combinación usual de antiácidos y Advil llenan sus estanterías.

Pero no hay revistas, solamente se encuentran pequeñas selecciones de tarjetas de felicitación y productos de belleza en la tienda, que cierra los domingos y se encuentra a 0, 8 kilómetros (0,5 millas) de un Walgreens vacío.

Leonard King La ha visitado varias veces. Afirma que sus recetas están listas a tiempo y que la farmacia parece tener suministros adecuados.

“Como soy diabético, a veces me es difícil obtener mis medicinas”, señaló el residente de Indianápolis, de 67 años.

Pero King también dice que extraña poder comprar cosas como artículos de baño, que se pueden encontrar en locales más grandes.

La selección de artículos minoristas también es menor en algunos de los locales de CVS Health, entre los que están las clínicas de atención primaria de Oak Street Health. La empresa planea abrir 25 de estas combinaciones este año y 11 más el año próximo, con clínicas completas o más pequeñas en los locales.

EEUU EEUU comprará vacunas para trabajadores agrícolas para evitar más casos de gripe aviar Estados Unidos pagará este año las vacunas contra la gripe a los trabajadores agrícolas, una estrategia para evitar que la gripe aviar se convierta en algo más peligroso.

En las clínicas puede haber médicos de atención primaria, trabajadores sociales y personas que ayuden con la cobertura en los seguros. Se especializan en el tratamiento de pacientes con planes de Medicare Advantage, que son versiones privadas del programa de cobertura gubernamental, principalmente para personas de 65 años o más.

CVS Health señala que sus clínicas estarán situadas en áreas donde se necesita la atención primaria. En su lanzamiento inicial, se abordarán ciudades grandes como Chicago, Nueva York y Dallas.

“Si podemos invertir más por adelantado para los pacientes que lo necesitan, al aumentar el acceso y mejorar la calidad de la atención, podemos hacer que los pacientes se mantengan más sanos”, afirmó Mike Pykosz, ejecutivo de la empresa.

Facilitar las cosas para los pacientes ayuda a establecer relaciones entre el personal del local y los consumidores, y puede hacer que éstos vuelvan a consumir, observó Arielle Trzcinski, analista de alto nivel de Forrester que cubre la atención a la salud.

Las farmacias independientes también han estado mejorando su reputación de atención a la salud. Están expandiendo la aplicación de vacunas y la realización de pruebas, impulsadas en parte por el aumento en los negocios que se produjo durante la pandemia de COVID-19, afirmó Kurt Proctor, de la Asociación Nacional de Farmacéuticos Comunitarios.

Algunas de ellas también incluyen consultorios médicos o se especializan en la atención de la diabetes. Proctor dijo que están haciendo lo que siempre han hecho: adaptarse a las necesidades de la comunidad.

“Existen 19.000 farmacias (independientes) en todo el país, y ninguna es exactamente igual a la otra”, afirmó.

La participación en la atención a la salud no es algo nuevo para las farmacias. Comenzaron a incorporar pequeñas clínicas hace más de 20 años. CVS Health ha participado en temas de salud desde que dejó de vender tabaco en 2014.

Hasta una cuarta parte de las farmacias podrían acabar teniendo grandes clínicas de salud, especialmente las que se ubican en áreas densamente pobladas, señaló Jeff Jonas, administrador de cartera de Gabelli Funds, que da seguimiento a la industria.

Sin embargo, advirtió que la idea aún no está probada.

Walgreens cerró las clínicas de atención primaria VillageMD hace apenas unos años, después de poner en marcha planes para añadir cientos de ellas a sus locales. Los analistas dicen que las empresas aún están aprendiendo qué es lo que deja dinero y resuena con sus clientes.

Hay algo que saben a ciencia cierta: las farmacias ya no son “el destino de conveniencia de Estados Unidos” como solían ser, señaló Saunders.

“En realidad, esto se ha venido gestando en los últimos 15 años”, dijo.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios de Ciencia y Educación del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.