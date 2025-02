Ya comenzó la temporada de declaraciones fiscales en EEUU. Aquí le decimos cuándo le reembolsarán

La temporada de presentación de declaraciones fiscales en Estados Unidos ya está en marcha y el Servicio Interno de Impuestos prevé que 140 millones de personas las entregarán antes del 15 de abril. Además, la agencia dio a conocer una nueva herramienta en línea para ayudar a los contribuyentes a revisar el estado de cualquier reembolso al que puedan tener derecho.

El presidente Donald Trump ofreció esta semana a todos los empleados federales un paquete de compensación si renuncian en un intento por reducir el tamaño de la fuerza laboral del gobierno, lo que podría afectar el número de empleados del IRS (siglas en inglés de la agencia) en un período importante para ella, aunque todavía no está claro cómo. El IRS no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

A continuación presentamos lo que hay que saber:

¿Cuándo recibiré mi reembolso?

Si presenta su declaración de impuestos en línea, el IRS dice que deberían pasar 21 días o menos para que reciba su reembolso. Si elige recibir su reembolso con depósito directo, ello debería requerir incluso menos tiempo. Si presenta una declaración en papel, el reembolso podría demorar cuatro semanas o más, y si su declaración requiere enmiendas o correcciones, podría tardar aún más tiempo.

Anuncio

El IRS advierte a los contribuyentes que no cuenten con recibir un reembolso en una fecha determinada, especialmente cuando realicen compras importantes o paguen facturas.

¿Cómo puedo verificar el estado de mi reembolso?

Los contribuyentes pueden utilizar la herramienta en línea Where’s My Refund? (¿Dónde está mi reembolso?) para revisar la situación de su reembolso del impuesto sobre la renta dentro de las 24 horas posteriores a la presentación electrónica y, por lo general, dentro de las cuatro semanas siguientes a la presentación de una declaración en papel.

La información relacionada con esta herramienta se actualiza una vez al día, durante la noche. Para acceder al estado de su reembolso, necesitará:

— Su número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés)

— Su estado civil

— El monto del reembolso calculado en su declaración

¿Cómo funcionan los reembolsos?

Si durante el año pagó más de lo que debe en impuestos —debido a retenciones u otras razones— debería recibir un reembolso. Incluso si no pagó impuestos en exceso, podría obtener un reembolso si califica para un crédito reembolsable, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) o el Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés). Para obtener su reembolso, debe presentar una declaración. Cuenta con tres años para reclamar un reembolso de impuestos.

¿Califico para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo?

Para calificar para el EITC, debe tener menos de 11.600 dólares en ingresos por inversiones y ganar menos que un nivel específico de ingresos por trabajar. Si es soltero y no tiene hijos, su nivel de ingresos debe ser de 18.591 dólares o menos. Y si está casado y presenta una declaración conjunta y tiene tres o más hijos, debe ganar 66.819 dólares o menos. Para determinar si su hogar califica con base en su estado civil y su número de dependientes, puede utilizar el Asistente EITC, una herramienta en línea.

¿Qué hay del Crédito Tributario por Hijos?

Si tiene un hijo, lo más probable es que sea elegible para el Crédito Tributario por Hijos. El crédito es de hasta 2.000 dólares por cada hijo que tenga derecho. Para calificar, un niño debe:

— Tener un número de Seguro Social

— Ser menor de 17 años al final de 2024

—En su declaración de impuestos debe especificarse que es dependiente suyo

Usted califica para el monto total del CTC por cada hijo que califique si usted cumple con todos los factores de elegibilidad y su ingreso anual no es mayor a 200.000 dólares (400.000 dólares, si presenta una declaración conjunta).

¿Qué cambió este año?

El IRS ha ampliado un programa que le permite a las personas presentar sus impuestos directamente ante la agencia de forma gratuita. El programa federal Direct File, que permite a los contribuyentes calcular y enviar sus declaraciones sin utilizar software comercial de preparación de impuestos, ahora está disponible para los contribuyentes en 25 estados, un incremento en comparación con los 12 estados que formaron parte del programa piloto del año pasado.

El programa les permite a las personas en algunos estados calcular y enviar sus declaraciones directamente al IRS en formularios W-2 muy sencillos. Quienes utilizaron el programa piloto en 2024 reclamaron más de 90 millones de dólares en reembolsos, indicó la agencia en octubre.

___

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.