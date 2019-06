Alex Rodríguez se ganó a Jennifer López con un atrevido mensaje de texto, y escrito en mayúsculas

Ambos estaban casados (con otras personas) en ese momento, así que no pasó nada. Pero no fue así 12 años después, cuando se encontraron una noche en el hotel Beverly Hills y salieron a cenar noches después. Lo que sucedió luego no suena tan romántico como su encuentro inicial, pero de alguna manera condujo al compromiso final de la pareja de celebridades a principios de este año.