El príncipe Harry viste J.Crew para dar la bienvenida a su nuevo hijo, Archie

Harry remató el look con una camisa blanca bastante conservadora y una corbata azul marino. La revista Esquire dijo que era un look que "cada uno de nosotros podía emular", mientras que el escritor Derek Guy, del sitio de moda masculina Put This On, fue un poco menos efusivo en su evaluación: "no se ve tan mal. Lo que demuestra que cualquiera puede lucir bien con un traje de Ludlow y la confianza inquebrantable que conlleva ser sexto en la línea de sucesión al trono británico".