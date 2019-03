Los legisladores de California considerarán prohibir la cirugía estética genital en niños intersexuales

Alvarez dijo que ella nació con genitales femeninos externos y testículos no descendidos. Cuando era un bebé, los médicos le extrajeron los testículos y le dijeron a sus padres que eso reduciría su probabilidad de cáncer de testículo. Alvarez dijo que no supo nada de la cirugía hasta que tenía 12 años, cuando, durante un examen físico, supo que había nacido sin ovarios ni útero. Sus padres no hablaban inglés cuando ella nació y no entendieron los detalles de la cirugía en ese momento.