‘Cien Años de Soledad’ de Gabriel García Márquez llega a Netflix

En cuanto a la cuestión del por qué la amada novela tardó tanto en ser adaptada a la pantalla, Rodrigo García dijo en una declaración sobre Netflix: "Durante décadas, nuestro padre se mostró reacio a vender los derechos cinematográficos de Cien Años de Soledad porque creía que no se podía hacer bajo las limitaciones de tiempo de un largometraje, o que producirla en un idioma que no fuera el español no le haría justicia".