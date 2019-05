Cómo DragCon de RuPaul se convirtió en un gran negocio para la industria de la belleza

Muchos de los actos que se realizan en Drag Con son talentos liderados por World of Wonder - ejemplos de su habilidad para descubrir "personalidades carismáticas que saltan de la pantalla", como dijo Frances Berwick, quien dirige el grupo Lifestyle Networks de NBCUniversal. "Nos atrae la gente que no se edita a sí misma para encajar y parecer convencional", dijo Bailey. "La gente no está esperando que alguien más les dé permiso, están ahí produciendo sus propias cosas", dijo Barbato.