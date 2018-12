Cómo la compañía de este veterano encontró ganancias en el patriotismo y polarización de la era Trump

Merritt, un expiloto de helicóptero del Ejército que lidera una compañía de ropa patriótica, inmediatamente sintió la oportunidad y reunió a su equipo para preparar una respuesta. Sugirió una camiseta con el eslogan: "Just Don't Do It" (No lo hagas). Sus diseñadores gráficos respondieron con una mezcla de "Don't Do It" y "Stand for It" (Ponte de pie) antes de finalmente decidirse por el aún más claro "Just Stand" (Solo ponte de pie).