Los contribuyentes financiaron una investigación sobre VIH. Ahora, una empresa despoja al gobierno de las ganancias

Una botella de la droga antirretroviral Truvada. Un estudio publicado por el New England Journal of Medicine mostró que los hombres que tomaban la píldora antirretroviral diaria Truvada redujeron significativamente el riesgo de contraer el VIH. (Ilustración fotográfica por Justin Sullivan / Getty Images)