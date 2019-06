Empeora la salud de las mujeres a quienes no se les permitió abortar, según estudio

La decisión de 1973 de la Corte Suprema en el caso de Roe vs. Wade permite que los estados impongan restricciones a los abortos realizados después del final del primer trimestre y hasta el punto de la viabilidad fetal, sólo si hacerlo protege la salud de la mujer embarazada. Ese principio se mantuvo en el fallo de 2016 en el caso conocido como Whole Woman's Health vs. Hellerstedt.