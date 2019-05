Entrevista con Marco de la O: 'es mejor ser imperfecto pero preciso'

Me encontré con cuatro libros pero ninguno me decía como se comportaba mi personaje como ser humano, tan sólo había datos generales. Así que ante esa poca información tuve que crear mi propio Joaquín a partir de mi propia experiencia como actor; la gente me compró el personaje, la gente me lo creyó, porque fui honesto con ellos y con el público, sin ser pretencioso, tan sólo honesto. Cómo come, cómo habla, lo que hace, cómo se expresa, todo verosímil. Porque hay que tener cuidado con lo que se cuenta y no hacer malas versiones. De manera que hay que cumplir con la sociedad con lo que se cuenta, es decir retribuir hacia el público.