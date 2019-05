TU SALUD: Fabricación casera de ‘páncreas artificiales’ para diabéticos podría causar sobredosis accidental de insulina

La FDA recibió un informe sobre un paciente que empleaba un sistema no autorizado y recibió demasiada insulina después de lecturas repetidas e incorrectas de niveles altos de glucosa en la sangre, que le causaron una sobredosis y requirieron la intervención médica. "Estos dispositivos no fueron diseñados para usarse en conjunto, y se combinaron de una manera que no fue probada a fondo para verificar su compatibilidad", remarcó la agencia. No está claro si el problema se debió a valores inexactos de glucosa o a un mal funcionamiento del software.