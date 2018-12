Las brillantes botas de Michelle Obama se roban el espectáculo en la última parada para promover su libro

Con esto finalizó la primera etapa de "Becoming: An Intimate Conversation With Michelle Obama" promocionando sus memorias sobre su infancia, carrera legal y los años en la Casa Blanca. Publicado en noviembre, "Becoming" vendió más de 725,000 copias en su primer día de venta y ha vendido más de 3 millones de copias en todos los formatos, según su editor, Crown. Su edición de tapa dura se convirtió en el más vendido del año.