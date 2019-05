Las mujeres viajeras comparten sus consejos y secretos para mantenerse seguras

Actúa con confianza. Puede que no te sientas segura, así que invoca tus habilidades de actriz. Mira a tu agresor a los ojos, dijo Bond. (Las víctimas miran hacia abajo, me dijeron los analistas de seguridad en entrevistas para un artículo de On the Spot del 21 de abril sobre la seguridad en los viajes). Camina con determinación, dijo Bond, con la barbilla en alto.