Los hombres no escuchan, las mujeres no lo dicen: la importancia diaria del ‘no’

Es difícil decir que no en los entornos sexuales. A veces, es aún más difícil decir no en las situaciones cotidianas en las que los hombres intentan forzar el tiempo, la energía y la atención de las mujeres, quizás porque estas situaciones a menudo no son tan urgentes, y la dinámica de poder no es tan descarada. El movimiento Me Too generó una importante conversación sobre el consentimiento y el sexo, pero no se ha hablado tanto sobre la dinámica de decir no en estos innumerables otros escenarios.