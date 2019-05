Muy pronto su señal de internet podría ser enviada por drones

Los avances en la tecnología de células solares y baterías han hecho que esas tecnologías sean más factibles. El mes pasado, el gigante japonés de telecomunicaciones SoftBank Corp. dijo que se asociaría con el fabricante de aviones no tripulados Simi Valley AeroVironment Inc. para construir uno capaz de volar a la estratosfera, rondar alrededor de un área durante meses y servir como una torre celular flotante para transmitir internet a los usuarios. en la tierra. Airbus y Boeing Co. también están trabajando en sus propias versiones de drones solares de gran altitud.