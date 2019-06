El calentamiento global podría disminuir un 17% la cantidad de peces y otras especies marinas en 2100

Si las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se mantienen al ritmo actual, eso significa una pérdida del 17% de biomasa, el peso total de toda la fauna marina, para el año 2100, según el estudio del martes publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Pero si el mundo reduce la contaminación por carbono, las pérdidas pueden limitarse a un 5%, según el estudio.