Para el CEO de Louis Vuitton, Los Ángeles es “la capital mundial de la cultura”

Sin embargo, en el momento del show de resort de Louis Vuitton en 2015, Burke dijo: "Todavía tenía que explicar que Palm Springs no era Palm Beach y en realidad había gente que me decía: 'Oh, ¿no es ahí donde la gente va a morir?... Lo gracioso es que hoy ya no tengo que decir eso. Hace sólo cuatro años todavía tenía que disculparme por hacer algo en California. Hoy el mundo lo entiende".