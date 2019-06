¿Pregúntale a mamá? Ella no es la única encargada de la crianza

El cartel menospreciaba a todos los padres que son cuidadores, no sólo a los padres homosexuales, como yo. Reforzaba la idea arcaica de que los hombres y las mujeres tienen diferentes roles de crianza, y que es mejor dejar el cuidado infantil a las madres. Me gustaría poder decir que estos mensajes son inusuales en esta época, pero no es así. Esta dinámica cultural es mala para los hombres, para las mujeres y también para los niños.