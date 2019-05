¿Quieres ver el sexismo de Silicon Valley en acción? Simplemente intenta ‘venderles’ una idea

En Indonesia, otro inversionista potencial comentó: "Es raro, eres una chica a la que le gusta el boxeo y el excursionismo, no tiene novio y vive y trabaja en un país extranjero". (Yada es de Tailandia, opera nuestra empresa en Indonesia y ama los deportes.) En ese momento, no pensé mucho sobre ese comentario. Sólo más tarde me di cuenta de que nunca escuché a nadie cuestionarse sobre un hombre soltero, deportista y que trabaje en el extranjero. Debería haber hablado. De hecho, Yada es una becaria Fulbright, tiene un MBA de Stanford y ha trabajado para McKinsey and Co. en oficinas en EE.UU y Asia. Pero es simplemente increíble que no sea esto lo que los motive a hacer comentarios.