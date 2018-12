Sin las multas de Obamacare, muchos están planeando abandonar sus planes de salud. Las consecuencias podrían ser nefastas

"He estado retirado dos años y mis ahorros se han terminado. Estoy al límite", dijo este hombre residente de Murrieta. Así que Farrell planea –aunque no le gusta mucho la idea— cancelar su cobertura de salud en 2019 porque la multa de la Ley de Cuidado de Salud Asequible por no tener seguro, desaparecerá.