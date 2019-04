Un conflicto legal trae una nota amarga a la dulce historia de las fresas de California

La UC no está afectada por la demanda de Driscoll's, no es parte en el caso y la conducta de su programa de cría no está en discusión. Pero las preguntas vuelven a girar en torno a la capacidad de la CBC para capear esta nueva tormenta, y para muchos cultivadores es un jugador casi tan importante como la universidad. "Pensamos que habíamos dejado todo esto atrás", dice Kawamura. "Lo más importante es que aún nos enfocamos en avanzar para crear una gran fresa".