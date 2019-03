Una autobiografía diferente: la lucha de una joven con su asesino invisible

Nunca conocí a Mallory; murió a los 25 años en 2017. Pero he llegado a admirarla a través de sus memorias póstumas, "Salt in My Soul: An Unfinished Life", publicada este mes por Penguin Random House. Se basa en diarios que ella comenzó a escribir a los 15 años y que le permitió a su madre leer sólo después de su muerte.