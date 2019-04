Una madre le da un gran giro a su vida para alejar a su hijo de la obesidad

Bautista aprendió a establecer límites: no comer bocadillos antes de las comidas, no comer comida rápida varias veces a la semana. Ahora le ofrece a Irie un bocadillo saludable antes de salir de la casa y trae nueces y agua para que su hija no pida comida chatarra. Ella hace que los niños se queden en casa con su esposo cuando va al supermercado y así no tener que lidiar con las demandas de papas fritas, galletas y dulces. Ahora caminan al mercado de agricultores cada semana en lugar de tomar el auto.