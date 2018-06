Dónde ver la Copa Mundial en Los Ángeles

McDonald's organizará tres fiestas en el museo y centro cultural en el Distrito Histórico de la Plaza de Los Ángeles. Puedes ver a México vs. Alemania y Brasil vs. Suiza el domingo; México vs. Corea del Sur y Alemania vs. Suecia el 23 de junio; y la final de la Copa del Mundo el 15 de julio. Los eventos son gratuitos y McDonald's ofrecerá desayuno gratis a los asistentes. Puede confirmar su asistencia aquí.