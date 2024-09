La bola de 50-50 de Shohei Ohtani podría valer $500,000. Se les escapó de las manos a estos aficionados

(Marta Lavandier / Associated Press)

Ryan Wold casi tuvo la historia a su alcance. Sin embargo, se le escapó por la punta de los dedos.

Max Matus tuvo la historia en sus manos, pero al final se le escapó.

Ambos estuvieron presentes el jueves por la tarde en el partido entre los Dodgers y los Marlins de Miami en el LoanDepot Park, donde la superestrella de Los Ángeles Shohei Ohtani se convirtió en el primer jugador de la MLB en alcanzar los 50 jonrones y las 50 bases robadas en una sola temporada.

Wold en el vídeo del 50º jonrón de Ohtani. Él es el tipo de la camiseta de tirantes de los Marlins que tuvo dos oportunidades de atrapar la histórica bola antes de que ésta saliera disparada para hacer muy feliz, y posiblemente rico, a otro hombre.

“Pasó por encima de nosotros y la vi rebotar. Intenté cogerla en ese momento, pero estaba un poco lejos”, dijo Wold a The Times en una entrevista telefónica el viernes. “Luego rebotó en la mesa que tenía delante y, como estaba allí, saqué la mano y me rozó la punta de los dedos. Cuando cayó de la mesa, había tres personas justo encima”.

“Es un momento de locura, porque sucede muy deprisa. Creía que tenía el alcance suficiente, pero no fue así. Y entonces otro tipo lo cogió, y en ese momento ya era demasiado tarde para saltar e intentar meterme en la refriega”.

Cuando se le preguntó si creía que podía haber hecho algo más para atrapar la pelota cuando estaba tan cerca, Wold se rió.

“Por supuesto. Podría haberme tirado, supongo; seguro que me habría hecho daño”, dijo Wold, residente en Palm Beach, Florida, que asistió al partido con un grupo de compañeros de trabajo de la inmobiliaria Franklin Street.

“Fue realmente genial estar allí en ese momento”.

Matus estaba allí celebrando su 18 cumpleaños con su padre, Greg Matus, compañero de trabajo de Wold. Max Matus, que llevaba una camiseta roja y una gorra azul, aparece en el vídeo luchando por el balón con un hombre de camiseta negra.

Ese hombre, que parece tener unos 40 años, acabó haciéndose con la pelota ante la mirada de un Max Matus claramente frustrado. Greg Matus dijo a The Times el viernes que su hijo está “obviamente disgustado por ello, pero está bien”.

“Creo que estaba decepcionado porque tenía una pelota en las manos y un tipo se lo quitó”, dijo Greg Matus. «Obviamente, después del hecho, todo el mundo está hablando de hey la pelota vale millones de dólares o lo que sea que están diciendo. Pero en ese momento creo que sólo era un niño intentando atrapar una pelota en el campo”.

En general, dijo, el partido fue una experiencia positiva. Ohtani montó un espectáculo, con seis de seis, tres jonrones, 10 carreras impulsadas y dos robos, y los Dodgers se llevaron una victoria por 20-4 y consiguieron su 12º pase consecutivo a la postemporada de la Liga Nacional.

“Lo pasamos muy bien”, dijo Greg Matus. “Obviamente estamos muy decepcionados por no haber atrapado esa bola ahora, sabiendo cómo va a afectar a la historia, pero el ambiente fue genial, una locura. Cuando golpearon la pelota, fue un caos. La gente saltaba por encima de las mesas, caía sobre la gente. ... Me alegro de que mi hijo no saliera lastimado”.

El hombre que consiguió la pelota de 50-50 y que finalmente salió con él - Wold dijo que parecía tener unos 40 años - fue inmediatamente retirado por seguridad. Darren Rovell, de cllct, informó de que el aficionado fue trasladado a un lugar no revelado donde la liga verificó la autenticidad de su pelota.

Craig Mish, corresponsal sénior de béisbol del Miami Herald, informó de que el aficionado se quedó con la pelota en lugar de dársela a los Dodgers. Ohtani dijo después del partido que no había recibido la pelota.

Los Dodgers declinaron hacer comentarios para esta historia. Los Marlins y la MLB no respondieron a los mensajes del Times.

Brendan Wells, vicepresidente de SCP Auctions en Laguna Niguel, dijo el viernes que su empresa cree que la pelota “tiene un valor de medio millón de dólares, tal vez incluso más en función de la importancia de ese hito”, siempre que el propietario actúe con rapidez mientras los acontecimientos del jueves aún están frescos en la mente de todos.

Wold reconoció que la pelota es “muy valiosa”, pero dijo que probablemente se habría quedado con el recuerdo si la hubiera traído.

“Mi padre es un gran aficionado al béisbol, al igual que sus hermanos, así que sin duda habría querido hacerles partícipes de la experiencia, simplemente porque es una parte muy importante de la historia”, declaró Wold.

Y añadió: “Creo que algo así es único. Quiero decir, quizás con el tiempo lo vendería, pero mis padres viven en Nueva Jersey, yo vivo en Florida, así que quizás les daría la oportunidad de tocarlo, algo así”.