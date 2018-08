El alarmante incremento en reclamos de jugadores de la NFL por Parkinson y ELA

Se sabe que al menos 17 ex jugadores de la NFL han sido diagnosticados con la enfermedad, incluido el ex receptor de los 49ers y ejecutivo de la liga Dwight Clark, quien murió en junio a la edad de 61 años. El ex fullback de los New England Patriots y los Philadelphia Eagles Kevin Turner, falleció en 2016 a la edad de 46 años, fue uno de los principales protagonistas en la demanda que produjo el acuerdo, una demanda colectiva presentada por más de 5,000 jubilados que acusaron a la liga de ocultar los peligros a largo plazo de las conmociones cerebrales y los golpes en la cabeza.