En la escuela Immaculate Heart, de L.A., la misión es contarle al mundo quién es la verdadera Meghan Markle

En 2017, Markle apareció en un libro titulado "Las revolucionarias: secretos de éxito de 40 mujeres en la cima” ("The Game Changers: Success Secrets From 40 Women At The Top"), en el cual le atribuyó a Pollia el mérito de haber inspirado su activismo. Cuando la docente habló en clase sobre su propio trabajo voluntario, Markle le dijo que había trabajado con personas sin hogar y quería saber cómo involucrarse nuevamente.