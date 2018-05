Aún después del arresto, por qué el Golden State Killer se trasladó al sur de California sigue siendo un misterio

Quienes indagaron en el caso del Golden State Killer a lo largo de los años tuvieron problemas para establecer la conexión entre los crímenes del norte y los del sur de California. La autora Michelle McNamara, en su libro "I'll be Gone in the Dark", señala que revisó registros del cementerio de Goleta y documentos de preparatorias de Irvine en busca de pistas.