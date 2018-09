Botones de pánico para proteger a las trabajadoras de agresiones sexuales

Otras compañías hoteleras que también formaron parte del esfuerzo de la industria, incluidos AccorHotels, Best Western Hotels & Resorts, Radisson Hotel Group, Outrigger Hotels and Resorts, Loews Hotels, Four Seasons Hotels and Resorts, Caesars Entertainment y G6 Hospitality, dieron a conocer sus declaraciones el jueves diciendo que planean equipar al personal con botones de pánico o que ya han comenzado a distribuir los dispositivos a los trabajadores.