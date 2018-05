Después de toquetear a innumerables pasajeros, la TSA lleva una lista secreta para vigilar a quienes se resisten

Linlor presentó una demanda, alegando que la TSA había violado sus derechos con una requisa inconstitucional e irracional. En una audiencia el año pasado, un abogado del Departamento de Justicia argumentó que no existe una ley "que establezca un grado específico de intromisión permisible en una evaluación de seguridad", y que, como no existe una norma, los estadounidenses no deberían tener ningún recurso legal. El juez federal James Cacheris se burló del "ejercicio de oratoria" del gobierno. El caso ahora está ante un tribunal de apelaciones.