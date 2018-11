‘Devastación masiva’ en el norte de California mientras el fuego destruye al menos 1,000 estructuras en la ciudad de Paradise

Greg Rader, de 55 años, quien buscó refugio en Oroville, dijo que conoció a una mujer allí cuyo esposo y su hijo de 29 años habían muerto en el incendio. Rader dijo que su propia casa estaba destruida y que no había tenido oportunidad de llevarse nada, ni siquiera a sus cuatro gatos. "Era salir ya, o no poder salir", afirmó. "He estado en Paradise desde 2005, y hemos tenido incendios todos los años, pero nunca he visto uno como este", dijo. "En cualquier sitio. Jamás".