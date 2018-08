El alto costo del movimiento que busca el ‘uso exclusivo de inglés’

La eliminación de todos los idiomas -excepto el inglés- de la esfera pública equivale a privar a la próxima generación de un recurso que le pertenece por derecho. A lo largo de los años, he escuchado innumerables historias de estudiantes universitarios cuyo hilo común es una sensación de gran pérdida: "Quiero aprender español porque deseo hablar con mis abuelos", "Mis padres se rindieron porque solo quería hablar en inglés", "Ojalá hubiera crecido hablando español", "A mis padres les dijeron que podría aprender español más adelante, pero que me iría mejor en la escuela si me enfocaba en el inglés".