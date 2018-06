El comisionado de protección fronteriza discute la ‘tolerancia cero’, las separaciones familiares y cómo desalentar la inmigración

Aprendimos muchas lecciones de 2014 y hemos creado diferentes procesos, incluido el Centro de Procesamiento Central [en McAllen, Texas], para ayudar a manejar los diferentes flujos. No constatamos un problema de brote significativo. No hemos visto un aumento importante en el tiempo de las detenciones. Es esencialmente el mismo número de personas; solo están siendo manejadas de manera diferente. Algunos de ellos pasan tiempo bajo la custodia de los alguaciles de EE.UU., en lugar de ir directamente a ICE, donde son trasladados finalmente después de ser procesados. Entonces, se trata de un conjunto de pasos distintos, pero no es un cambio drástico a nivel general.