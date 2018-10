El destierro de un reconocido profesor de la Universidad de California en Irvine provoca debate sobre si #MeToo ha ido demasiado lejos

Durante una entrevista reciente en la casa de un amigo, Ayala, un ex sacerdote dominico cuyos viñedos familiares lo hicieron millonario, dijo que continúa con su investigación académica y no planea demandar a UCI, su hogar académico durante tres décadas, ni exigir el regreso de sus donaciones.



Aun así, dijo que se sentía "terrible" y que la universidad "me había hecho el mayor daño posible".



Dijo que le preocupaba que, entre las mujeres que se quejaban, solo Pratt le dijo que su comportamiento la molestaba. Si las otras lo hubieran hecho, dijo, se habría detenido de inmediato.



"Desafortunadamente, estas cosas que veía como cortesías son interpretadas por tres o cuatro mujeres como acoso sexual", dijo. "La mayoría de las personas que me conocen reconocerán que mis modales son muy caballerosos, muy apropiados y trato a las mujeres y los hombres con el mayor respeto".



Shipley, quien habló con el Times en la sala de conferencias del campus, reconoció que no le había dicho a Ayala cómo se sentía, pero dijo que temía que eso pusiera en peligro su carrera de más de 28 años en la UCI en donde, dijo, se abrió camino siendo una asistente administrativa.



"Tienes miedo de lo que te va a pasar", dijo Shipley. "Tienes miedo por tu futura promoción".



A pesar de que sus afirmaciones fueron reivindicadas, ella dijo que hablar "me costó caro" por la respuesta de sus colegas.



El estatus de Ayala es evidente en las fotos de su oficina tomadas antes de ser expulsado del campus: las imágenes enmarcadas de él posando con los presidentes de Estados Unidos y la reina de España, los premios internacionales, las más de dos docenas de títulos honorarios.



La oficina de Shipley en cambio, es austera. Explicó que eliminó todas las fotos y artículos personales porque se sintió amenazada después de que algunos miembros de la facultad la confrontaran.



En una carta a la facultad el mes pasado, el decano de UCI, Enrique Lavernia, dijo que la administración dio la bienvenida a la "conversación en curso" sobre el caso, pero no a "acciones insensibles o de confrontación" contra las mujeres que se presentaron.



El temor a las represalias en el mundo de la ciencia dominado por los hombres es una barrera genuina para denunciar el acoso sexual, según un informe reciente de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Un estudio nacional de 2003 citado en el informe encontró que el 58% de los encuestados en el mundo académico habían sufrido acoso sexual.



Fatima Goss Graves, presidenta del Centro Nacional de Derecho de la Mujer, dijo que las instituciones académicas a menudo no implementan consecuencias significativas para los acosadores sexuales.



"No estoy profundamente preocupada de que las instituciones estén exagerando la responsabilidad por el acoso", dijo. "No creo que estemos cerca de eso".



Pero Candace Hetzner, decana asociada de Boston College para asuntos académicos que habló sobre el acoso sexual académico, dijo que le preocupa que casos como el de Ayala puedan poner en peligro el progreso logrado.



"Estoy escuchando de muchas y muchas feministas que dicen que todo se ha vuelto demasiado complicado y de mano dura", dijo Hetzner. "Hemos perdido la perspectiva de lo que realmente importa. La violación y el sexo forzado son atroces. Decir "¿por qué no te sientas en mis rodillas?" No lo es.