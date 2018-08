En Salinas, una familia es conocida tanto por sus orquídeas como por su impactante generosidad

Cuando le pregunté a Matsui por qué su padre no era el tipo de hombre de negocios exitoso que compra yates y jets privados, la mujer respondió que sí había adquirido una casa en Pebble Beach y enviado a sus cuatro hijos a universidades de la Ivy League. "Y piloteó aviones, pero no había jets Gulfstream", contó. "El negocio les ha dado a mis padres una vida con la que nunca podrían haber soñado cuando trabajaban en una granja de caquis, de dos acres, en Japón", prosiguió Matsui. "Les permitió enviar a sus cuatro hijos a Harvard; todos tenemos éxito y no necesitamos que nuestros padres nos dejen dinero. Entonces, lo que podemos hacer como familia es apoyar y ayudar a aquellos que contribuyeron con nuestro éxito".