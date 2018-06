¿Este perro parece un San Bernardo? Cuestionan veracidad de las pruebas de ADN caseras

Los comentarios 'on the record' estuvieron más en línea con lo que escuché de David Nicholson, cofundador de Living DNA, quien dijo que "las pruebas ofrecen nuevos conocimientos que antes no eran posibles".

Marcy Darnovsky, directora ejecutiva del Centro para Genética y Sociedad, una organización sin fines de lucro de Berkeley, dijo que tales afirmaciones deben tomarse como un grano de sal.