Fallo exige que ex fabricantes de pintura con plomo paguen $400 millones para la limpia de casas antiguas

Los jueces habían considerado las apelaciones en los casos de pintura con plomo a fines de septiembre y nuevamente el pasado 12 de octubre, las primeras conferencias semanales que incluían al juez Brett Kavanaugh. Se requiere una votación de cuatro jueces para escuchar una apelación. El tribunal emitió una breve orden que decía que no escucharía a ConAgra vs. California ni a Sherwin-Williams vs. California.