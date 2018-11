Herido por las elecciones y nervioso por Mueller, Trump se retira de los deberes presidenciales tradicionales

Nicholas Burns, quien fuera embajador de Estados Unidos en la OTAN durante el gobierno de George W. Bush, afirmó que los eventos del fin de semana, que conmemoraron el centésimo aniversario del fin de una guerra en la cual perecieron 120,000 estadounidenses, eran propicios para palabras nobles y gestos simbólicos, algo que Trump no pudo brindar. "No sólo no se presentó, sino que no dijo nada que ayudara a los estadounidenses a comprender la magnitud de la pérdida o la importancia de evitar otra gran guerra", consideró Burns. "Parecía lejos, física y emocionalmente. Hay una diferencia tan sorprendente entre el entusiasmo que mostró durante la campaña, y luego su viaje a París, donde permaneció malhumorado, en su habitación de hotel".