‘La Fernández’: ‘Tomo total responsabilidad del peso que representa mi apellido’

“La Fernández” es un apelativo que podría tomarse de diversas formas, sin embargo lo que realmente muestra a sus fans es alguien cercano sin que el significado tenga una connotación despectiva al anteponerse el artículo determinado “La” al apellido familiar. En el pasado le ha funcionado y se ha manetnido vigente hast el día de hoy a “La Trevi” y “La Guzmán”, así que a Camila le va a funcionar muy bien.

“La Fernández” se destaca hoy por ser la única mujer de la Dinastía Fernández que toma el estandarte de la familia para continuar honrando el legado de su padre y de su abuelo con el objetivo de redefinir el género regional mexicano para las nuevas generaciones.

Para su hermano Álex no debe ser fácil ser hijo de una figura como la de su famoso padre y mucho menos como nieto de la leyenda que representa su abuelo para la música ranchera de todos los tiempos. Ahora imaginense lo que debe ser para Camila esta enorme realidad que asume con respeto, compromiso y sinceridad.

Las últimas semanas han sido de grandes retos y emociones para Camila Fernández, quien viene de haber sido invitada a cantar el himno nacional de México en la antesala a la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez, además de haber acompañado a su padre, “El Potrillo” Alejandro Fernández, a dar El Grito en el MGM Grand de Las Vegas el pasado 14 de septiembre. Al día siguiente, Camila viajó a Sacramento, California, para ella misma encabezar la celebración del Grito de Independencia en la capital de este estado.

Camila compartió el escenario con sus padre en el MGM Grand de Las Vegas durante la celebración de El Grito y el concierto de Alejandro Fernández. (Sol Talamantes/Fonovisa/Universal)

Todas esas esas emociones, Camila las vivió en medio de su gira de presentaciones que inició el pasado 3 de agosto en el icónico Mariachi Festival de Santa Bárbara, CA. Ahora continuará su recorrido el 28 de septiembre por León, México y el 29 de septiembre actuará en el Tacos & Tequila Music Fest 2024 de Detroit, Michigan, para luego viajar a San Antonio y Houston, Texas.

Pero antes, Camila estará en la ciudad de Los Ángeles con una presentación especial el jueves 26 de septiembre en el Summer Spotlight Series que organiza SBS Entertainment, La Música y Mega 96.3FM, donde la joven cantante de música ranchera llegará a la terraza del Museo del Grammy para ofrecer una experiencia íntima e inmersiva de sonido en vivo. Esta presentación será apenas un abrebocas antes de celebrar la llegada de “La Fernández” a esta ciudad con dos presentaciones especiales y programados para el 7 y 8 de diciembre durante el espectáculo “Nochebuena: A Christmas Spectacular” junto al Ballet Folklórico de Los Ángeles.

Dice que un día le leyeron su Sol Kin Maya, una unidad de tiempo del calendario maya que significa “sol” en el idioma maya, siendo la unidad más pequeña del tiempo maya que aparece como el último glifo en una fecha de cuenta larga y es única para cada persona. Ese día le dijeron que tenía una misión en la vida y desde entonces lucha por cumplirla a cabalidad.

Camila Fernández fue invitada a cantar el himno de México antes de la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez. (Sol Talamantes/Fonovisa/Universal)

En un encuentro via Zoom desde México, Camila Fernández nos abrió las puertas de su casa y desde la intimidad de su habitación compartió detalles con Los Angeles Times en Español de su nueva producción musical titulada “La Fernandez” y todo lo que significa para ella la consolidación de su carrera musical que, pese a que comenzó en el pop, ahora avanza por el sendero de la música ranchera que desde siempre defendió su abuelo y que hoy mantienen vigente, tanto su padre Alejandro como su hermano Álex y que ahora ella se suma.

(La entrevista fue editada y condensada para mayor entendimiento y espacio)

Llegas para cambiar las cosas en la Dinastía Fernández siendo la primera mujer de la familia en interpretar mariachi y de hecho en tu cuenta de Instagram tienes una frase que dice “Quiero cambiar este mundo” ¿A qué te refieres porque acompañas la frase con un corazón amarillo y la imagen del planeta Tierra?

Mi color es el amarillo porque me gusta ser “amarilla” y eso significa ‘Amar y ya’. Y porque quisiera cambiar el mundo para que tenga un poquito más de amor. Una vez me leyeron mi Sol Kin Maya, que es algo muy mexicano, y me dijeron que mi misión en la vida era dar amor y dejarlo en el mundo. Eso es algo que he defendido siempre.

Hace unos años la Academia le rindió un homenaje a tu abuelo en el que tu papá y tu hermano cantaron junto a él. Recuerdo que ese día tú estuviste presente en esos Latin Grammy ¿Qué recuerdas de ese momento tan emblemático para la Dinastía Fernández?

Lo recuerdo perfectamente. Ese día cambiaron varias cosas en los Latin Grammy. Mi manager me sacó, según él, el gafete para la alfombra roja, pero terminé en el lado de los entrevistadores en lugar de los entrevistados y fue algo bien divertido, pero al final me hicieron mis entrevistas. Fue un momento muy bonito el ver en el escenario de los Latin Grammy a mi abuelo, lloré al ver a los tres y me sentí muy orgullosa. Fue un día inolvidable.

Camila Fernández sabe muy bien lo que es la responsabilidad de portar el traje de charro y más en representación de la Dinastía Fernández. (Sol Talamantes/Fonovisa/Universal)

Acabas de lanzar ‘Pudimos ser’, el primer sencillo de tu próxima producción que saldrá en 2025. El tema habla de una pareja que no se atrevió a darle rienda suelta a su amor por cobardía ¿Como coautora del tema, tiene algo que ver con un amor de tu pasado?

Es el resultado de una conversación entre amigos. Es una temática que casi todos hemos tenido. Y hablando entre nosotros nos dimos cuenta que nosotros los mexicanos somos unos masoquistas y nos gusta sufrir con la música y aunque no estemos sufriendo, nos gusta escuchar los temas de despecho y por eso dijimos que era una buena idea escribir una canción al ‘hubiera, que por una u otra cosa no se concluyó y así surgió esta canción tan bonita.

¿Este tema tiene alguna relación con la canción “Como lo harían dos extraños” de tu anterior disco?

Justo ese tema se escribió en el mismo campamento de composición y fue muy chistoso que salieran estas dos canciones y parecía que una le estaba contestando a la otra, así que la dejamos porque ya teníamos muchas canciones en el primer álbum. Y ahora con este segundo disco pensamos que hay que darle el protagonismo a esta canción de ‘Pudimos ser’ que es la primera canción de este nuevo álbum que vamos a ir lanzando tema por tema dándole el tiempo necesario a cada canción para que la gente lo disfrute y ya luego lanzaremos el disco completo como sucedió con el anterior que titulamos ‘Camila Fernández’.

Para el disco anterior grabaron varios videos en la Hacienda Santa Cruz, pero para este nuevo tema ‘Pudimos ser’ veo que se hizo en un estudio cerrado ¿Por qué?

Pensando en el ‘hubiera’, en el sentimiento de nostalgia, en eso de lo que hubiera sido y no fue, utilizamos pastizales secos y sin vida como una manera de representar algo que un día tuvo vida y que ya no la tiene. A pesar de que se hizo en un estudio, quisimos reflejar un ambiente de rancho. Con este video estamos tratando de transmitirle a las nuevas generaciones que no estamos peleados ni con la tradición ni con lo moderno, estamos juntando los dos mundos y haciendo lo mejor de esto. Utilizamos un vestuario en el que está presente el traje de charra a la talla y un atuendo moderno, con lo cual mostramos que las canciones va a ser así y hablándole a un público joven con un mariachi fresco.

Comenzaste en la música interpretando otros géneros ¿Cuándo y porqué decidiste cambiar a las rancheras?

Realmente yo no lo decidí, lo hizo mi abuelo después que hice mi último álbum pop que estaba inspirado sus letras con tintes de mariachi. Me dijo ‘está padre tu disco, pero grábame algo de mariachi’. Así que me presentó ese reto y en busca de impresionar a mi abuelo, que no es cualquier abuelo, pensé en hacerlo. Luego se muere mi abuelo y yo dije que si no era con él no lo iba hacer porque quería que fuera algo muy personal. Pero un día me habla mi manager y me dice que lo estaban llamando porque querían que yo cierre en la Arena FG, en un festival gigante, con una hora de mariachi yo sola. Al escuchar esto me puse a llorar porque nunca había cantado mariachi en público y menos en un festival de esos donde solo hay pop, música en inglés y otros géneros. Me puse muy nerviosa y mi esposo me preguntó que qué pasaba, le conté y su reacción fue: ‘Esto te lo está mandando tu abuelo’. Después de eso lo acepté y resultó ser algo muy bonito.

Su propuesta va dirigida a un público joven sin tener que hacer a un lado lo tradicional, es por ello que hace un balance entre portar el traje de charro y trajes de diseñador. ( Sol Talamantes/Fonovisa/Universal)

¿Por qué piensan que eso fue enviado por tu abuelo?

Cuando fui a los ensayos del mariachi me di cuenta que se hicieron en la calle ‘12 de diciembre’ (fecha en la que falleció su abuelo). Ahí me di cuenta que no podía ser tanta coincidencia, era como si me estuvieran hablando del más allá. Y a partir de ese punto de mi vida me cambió todo por completo y me empezaron a llegar invitaciones. Mi papá ni siquiera sabía que yo iba a cantar mariachi, me marcó al día siguiente después de ver los videos. Fue una presentación súper bonita, increíble y por eso a la gente de Guadalajara le agradezco de todo corazón haber tenido ese concierto conmigo porque de no haber sido por eso hoy no estuviera aquí hablando contigo.

Hace 10 años compartiste el escenario con tu padre en Las Vegas cantando a dúo el mismo tema que él grabó junto a Christina Aguilera y luego te invita a que abras su concierto durante las Fiestas Patrias ¿Qué significado ha tenido para ti esta nueva oportunidad?

Le agradecí mucho el haberme dado la oportunidad otra vez. Para mí siempre es un honor compartir escenario con mi papá porque nada más no lo admiro como padre, sino también como artista, como cantante y como la persona que es.

Formas parte de la nueva sangre de la música regional mexicana como lo son Lupita Infante, Ángela y Majo Aguilar, Chiquis y otras herederas musicales ¿Tienes alguna relación afectiva con alguna de ellas?

A Chiquis no la conozco personalmente, pero somos amigas a través de Instagram, a Lupita tampoco tengo el honor y sería increíble conocerla. Y con Majo sí me llevo súper bien y con su gemela también. Majo y Susana son divinas y me caen super bien.

Camila, “La Fernández”. (Fonovisa/Universal)

¿Qué tan complicado o de qué manera asumes el peso de tu apellido a la hora de tomar decisiones importantes en tu vida profesional?

Tomo total responsabilidad de lo que se que representa mi apellido y por eso siempre soy tan detallista, meticulosa y estricta con todo el trabajo que quiero demostrar, proyectar y quiero transmitir a mi público que sé que esperan mucho de mi.

Siempre se habla de tu padre, pero muy poco de tu mamá America Guinart ¿Cómo ha sido el apoyo de ella hacia tu carrera como cantante y más ahora que cantas un género dominado por hombres?

Mi mamá siempre me ha apoyado, justo me acompañó muchísimo en los momentos de mi vida en los que empezaba hace 10 años, siempre estaba ahí conmigo presente y ahora con mi niña Cayetana (de 3 añitos) me apoya también muchísimo. Mi mamá es lo máximo.

En diciembre te presentarás aquí en concierto con dos fechas ¿Qué le tienes preparado a tu público angelino?

Espero que estén preparados en L.A. para un buen show, que los problemas se queden afuera y de la puerta para adentro disfruten de la música de ‘La Fernandez’. Es toda una experiencia mexicana, vamos a tener una gran fiesta, así que no se la vayan a perder.