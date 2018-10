La caravana de migrantes avanza hacia el norte, mientras Trump amenaza con cortar la ayuda a Centroamérica

Es imposible vivir con tal inestabilidad, consideró el miembro de la caravana José Antonio López, de 36 años. El hombre tenía una pequeña tienda de comestibles en San Pedro Sula, Honduras, pero no podía ganarse la vida, dijo, porque los pandilleros le exigían constantemente pagos extorsivos. "Un grupo viene un día y te hace pagar, y al día siguiente otro grupo también te exige dinero", relató. “Si no pagas, te matan a ti y a tu familia. No tienen reparos en ello”.