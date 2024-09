A sus 69 años, Emmanuel sigue llenando de energía el escenario, ahora con ayuda del regional mexicano

“¿Por qué uso sombrero?, ¿por qué no canto solo baladas?”

“Porque soy mexicano”, así respondió a sus propios cuestionamientos el legendario Emmanuel al hablar de la razón por la cual el sábado, en su regreso al YouTube Theater de Inglewood, interpretó varias canciones al estilo regional mexicano, una categoría que está cautivado la atención de las nuevas generaciones.

Es así cómo el “rey del pop latino” volvió a sorprender a muchos de sus fieles fanáticos el sábado por la noche, al salir durante la segunda mitad de su concierto con botas y sombrero, después de comenzar el concierto con canciones alegres como “La Bamba”, “Corazón de Melao” y “No he podido verte”, este último escrito por Juan Luis Guerra.

A sus 69 años, Emmanuel sigue levantando a de sus asientos a sus miles de seguidores. (Roberto Cortés/Especial para LA Times en ESpañol)

El originario de la Ciudad de México de 69 años siguió deleitando a sus seguidores con su usual energía que lo caracteriza desde su debut como cantante en los 70s. El concierto fue parte de la gira “Emmanuel Tour”, la cual está llena de sus tradicionales baladas románticas y que aprovecha el mes de las Fiestas Patrias para cantar su “México, Lindo y Querido”, “Esta Triste Guitarra” y “Cómo quieren que la olvide”, con tuba y acordeón.

Anuncio

Emmanuel sigue luciendo una excelente condición física, con un ritmo que fue constante durante sus dos horas de concierto, y eso lo sigue consiguiendo gracias a la disciplina y el valor por el ejercicio que le inculcó su padre desde pequeño.

Emmanuel explicó a los presentes que fue durante el Covid que decidió hacer versiones de sus canciones emblemáticas en regional mexicano y también fue ayudado por su hijo cantante Alexander Acha. Emmanuel ha sido blanco de ciertas críticas por abordar este género músical, ya que el cantante de “Pobre Diablo”, “Tengo mucho que aprender de ti” y “Todo se derrumbó” tiene muchos seguidores que probablemente prefieren lo tradicional y lo romántico de sus baladas, creadas por legendarios compositores de la talla de Manuel Alejandro.

Emmanuel regresará a California hasta diciembre de este año. (Roberto Cortés/Especial para LA Times en ESpañol)

Emmanuel interpretó su tema del 2015 “Cómo quieren que la olvide”, el cual relanzó en 2022 en versión regional mexicanoy el sencillo “La que se nos viene”, una canción que estrenó hace unos meses y que fue escrita por su hijo, Acha, además de Yoel Henriquez, en la que describe, con una letra atrevida, un amor que es criticado por la sociedad. Durante la interpretación se pudo ver el video que se estrenó hace un mes en todas las plataformas digitales y que tiene más de 3.2 millones de visitas.

Emmanuel tuvo un par de momentos significativos durante su concierto, el primero fue explicando la tierna historia detrás de “El Rey Azul”, una canción que se remonta a cuando él tenía 12 años y se enamoró de una niña de la misma edad, pero a la que tuvo dificultades para manifestarle su amor, y cuando finalmente logró vencer sus miedos, ella se mudó a otro país, por lo que aquel pequeño Emmanuel nunca supo su nombre o su destino.

El otro momento de pausa prolongada fue cuando oró por México y lo calificó como un país lleno de problemas, pero que es resguardado por la Virgen de Guadalupe, con lo cual mostró su devoción católica. El instante de reflexión culminó con la interpretación del tema “Tengo mucho que aprender de ti”, pero con un estilo góspel.

Anuncio

Emmanuel tuvo cuatro cambios de vestuario durante el concierto del sábado por la noche en Inglewood. (Roberto Cortés/Especial para LA Times en ESpañol)

Emmanuel continuará su recorrido 12 de octubre por el escenario del Chicago Theater, en la “Ciudad de los vientos”, el 18 de ese mismo mes lo hará en el Dr. Phillips Center for the Performing Arts de Orlando, el 19 en el James L Knight Center de Miami, y el 12 de diciembre regresa a nuestra área con una presentación en el Yamaha Resort and Casino at San Manuel en Highland, California. Además seguirá sus compromisos con la gira que ha sostenido con Manuel Mijares por más de una década, ahora con el nombre “Twor Amigos”, con fechas el 27 de septiembre en Mérida, el 2 de octubre en Monterrey y en Guadalajara se estarán presentando el 3 de octubre.