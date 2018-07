La Corte Suprema dio este año un adelanto de lo que vendrá: victorias para Trump, los empleadores y los republicanos

El presidente del tribunal también se ha opuesto firmemente a los esfuerzos por limitar la manipulación de distritos de los partidos. Él ha argumentado que dibujar mapas electorales es una tarea política que la Constitución dejó a los políticos, no a los jueces. Hace tres años quiso revertir las medidas aprobadas por los votantes en Arizona y California, que ponían a comisiones no partidistas a cargo del trazado de los distritos electorales, pero Kennedy se negó a proporcionar el quinto voto (Legislatura estatal de Arizona vs. Comisión independiente de redistribución de distritos de Arizona).