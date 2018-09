La economía podrá estar en auge, pero casi la mitad de los estadounidenses no llegan a fin de mes

Benjamin Griffy, profesor asistente de economía en la Universidad de Nueva York en Albany, indicó que la baja tasa de desempleo muestra que se están creando puestos de trabajo. Sin embargo, no son muy buenos. "No son empleos bien remunerados, y no ofrecen un trabajo particularmente estable", dijo. "Dado que esos son una gran parte de los trabajos que se han agregado, los salarios promedio no aumentaron al grado que esperaríamos".