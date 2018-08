‘Me han matado poco a poco’: las duraderas cicatrices dejadas por la detención familiar en una madre y su hijo

"Escribo esta carta para que sepan qué siente estar en este maldito lugar durante ocho meses", redactó. "Hago esto porque solo Dios y yo sabemos lo que sufrí en mi país. Vengo aquí para que este país pueda ayudarme, pero aquí me han matado poco a poco, con castigos y mentiras en prisión, cuando no he cometido ningún delito".