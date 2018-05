No me llames por Skype: cómo Microsoft puso a los usuarios en contra de su programa de videollamadas

Las personas que siguen siendo leales a Skype a pesar de todas las alternativas, se quejan sobre la calidad del servicio: imposibilidad de conectar llamadas, conexiones que se cortan en cada frase, libretas de direcciones que desaparecen después de las actualizaciones de software. Los clientes comerciales también tienen problemas similares, según el analista Nick Barber, de Forrester. "No es raro para mí hablar con compañías que tienen Skype for Business pero siguen buscando otras opciones porque no funciona bien para ellas", dijo. "Por lo general, se trata de la calidad y regularidad de las llamadas, tanto con audio como con video".