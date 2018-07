Para Trump, la separación de familias que piden asilo es un ‘mito’; los registros muestran que sucede a menudo

Lee Gelernt, el principal abogado del caso de la ACLU que desafió las separaciones familiares, afirmó que el gobierno justificó llevar a los menores, en algunos casos, alegando preocupación de que el pequeño estuviera con un contrabandista. En un caso, comentó, "la niña gritaba: 'Mamá, mami, no dejes que me lleven'. Cualquiera hubiera sabido que no era una contrabandista".