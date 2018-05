'¿Por qué voy a morir hoy?': Las palabras de los primeros en responder al tiroteo mortal en Las Vegas

"Estaba aterrorizado. Le pregunté a Dios, '¿Por qué?' ¿Por qué voy a morir hoy? No quiero morir. Para esto me he formado, ¿tengo que ver esto? ¿Por qué? Ya no quiero hacerlo. Pensé: 'Quiero correr', mira, hay un campo, puedes correr, encontrar una calle, llamar a un taxi, irte, irte a casa". El oficial A. Mitre escribió. "Entonces me dije: 'qué duro has trabajado, la academia, la insignia, el amor que tienes por las personas, tienes que ayudar, puedes morir, está bien, no te puedes ir, tienes que detener la amenaza, tienes que salvarlos".